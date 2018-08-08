Московская пенсионерка потребовала арестовать кота

Пенсионерка из Москвы потеряла кота 13 июля. Почти через месяц похожего питомца ей удалось обнаружить в одном из приютов. Сотрудники приюта не поверили женщине и не стали отдавать животное. Тогда москвичка написала заявление в полицию и попросила наложить арест на кота до конца всех разбирательств. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Кот Васька пропал сбежал на улицу через открытую дверь и больше его никто не видел. В приюте похожего кота знали под кличкой Бублик. Отказ в выдаче животного пенсионерке объясняют тем, что она перепутала котов.

Сотрудники считают, что они правы несмотря на то, что Бублик был пойман рядом с домом москвички. С одной стороны, Бублика поймали недалеко от дома Ахметьевой примерно во время пропажи Васьки.

В приюте утверждают, что не совпадает возраст котов. Главное доказательство — Бублик кастрирован, а Васька — нет.