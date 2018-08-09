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Исторические загадки, которым нашлись объяснения
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Исторические загадки, которым нашлись объяснения 

Рамблер 4 часа назад
История любит озадачивать нас вопросами. Иногда странные события из прошлого веками никто не может объяснить, а другие исторические тайны раскрываются довольно быстро. Эти вещи ещё недавно были овеяны мистикой, но теперь мы с ними разобрались.
1. Бермудский треугольник. Это место на Земле — одно из самых известных. Ходят легенды об исчезновении здесь кораблей, самолётов и людей. Причины, вызывающие пропажи, назывались самые разные, включая такие экзотические, как присутствие инопланетян. Однако теперь учёные дали ответ: из-за популярности Бермудского треугольника туда устремились туристы и исследователи, поэтому общее число судов и самолётов возросло. В этой связи показатель исчезновений в районе вполне укладывается в среднестатистический.
2. Бигфут, или Снежный человек. В 1967 году в Калифорнии американцы Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин сняли на видео Бигфута. Эта сенсационная запись стала единственным доказательством существования Снежного человека, но лишь недавно секрет загадочного видео был раскрыт: ролик всё-таки был постановочным, а роль Бигфута сыграл мужчина в костюме обезьяны. Это подтвердил костюмер, который и предоставил наряд для съёмок.
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