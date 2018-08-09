Исторические загадки, которым нашлись объяснения

История любит озадачивать нас вопросами. Иногда странные события из прошлого веками никто не может объяснить, а другие исторические тайны раскрываются довольно быстро. Эти вещи ещё недавно были овеяны мистикой, но теперь мы с ними разобрались.

1. Бермудский треугольник. Это место на Земле — одно из самых известных. Ходят легенды об исчезновении здесь кораблей, самолётов и людей. Причины, вызывающие пропажи, назывались самые разные, включая такие экзотические, как присутствие инопланетян. Однако теперь учёные дали ответ: из-за популярности Бермудского треугольника туда устремились туристы и исследователи, поэтому общее число судов и самолётов возросло. В этой связи показатель исчезновений в районе вполне укладывается в среднестатистический.