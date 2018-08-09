Во Вьетнаме построили забор из телевизоров 

Необычное ограждение привлекло внимание пользователей социальных сетей.
Дом одного из жителей острова Хонтом во Вьетнаме неожиданно стал весьма популярен в Сети. Вернее, завсегдатаи соцсетей оценили не само жилище, а забор, обрамляющий его.
Дело в том, что владелец дома выбрал для ограждения весьма необычный материал. Забор полностью состоит из старых телевизоров.
Почему хозяину дома пришла в голову такая идея и откуда он взял столько ненужных телевизоров, неизвестно. Также нет никакой информации о том, чей это дом: владелец предпочитает оставаться инкогнито. Похоже, привлекать внимание к своему дому странным забором он не планировал.
Không Sợ Chó/Facebook
Многие пользователи Сети находят «телевизионный» забор весьма остроумным и оригинальным решением, другие же озабочены безопасностью данного сооружения.
Надо отметить, что необычное ограждение стало популярно после того, как один из пользователей Сети выложил его изображение в личном блоге. Туристы и местные жители теперь не проходят мимо ставшего популярным забора, не сделав его фото.
Остается гадать, доволен ли сложившейся ситуацией изобретательный незнакомец, построивший оригинальный забор.