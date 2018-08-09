Бразильские фермеры вырастили картофель-мутант

Удивительный корнеплод извлекли из земли на юге Бразилии, в штате Санта-Катарина.

Семейная пара, на огороде которой и вырос гигантский овощ, утверждает, что ничего особенного для появления мутанта не делали. Просто посадили обычный клубень на заднем дворе своего дома в числе прочих овощей. А когда стали выкапывать урожай, обнаружили сюрприз.

Но не только величина и вес клубня, который достигает 8 килограммов, шокировали фермеров. По своей форме гигантская картофелина очень напоминает человеческую стопу, только у овощной «ноги» вырос дополнительный шестой «палец».

Marli Pedrosa Ciquinel

Фермеры пока не придумали, как поступить с необычным урожаем. Вероятнее всего, корнеплод в конечном итоге все-таки решат употребить по его прямому назначению, ведь никаких особенных условий, способствующих мутации картофеля, не создавалось. А значит, он должен быть безопасен для приготовления пищи.

Но пара говорит, что если кому-то интересно взглянуть на их странный урожай, они не будут против и покажут «картофельную ногу» всем желающим.