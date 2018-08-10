Чем вас удивит статистика

Знаете ли вы, что слово «статистика» произошло от латинского слова status («состояние дел»), а статистический учёт вели ещё в Древнем Риме и Древнем Китае? Сегодня статистику часто обвиняют в подлогах, но есть и кое-какие любопытные факты, которыми статистика может позабавить.

1. Число звезд в Млечном пути меньше числа деревьев на Земле.

2. Меньше всего детей живёт в Германии. Детей в возрасте от 0 до 14 лет в стране всего 12%. Для сравнения можно сказать, что в Кении дети составляют 40% населения.

3. Китай — крупнейший производитель золота. Последние десять лет КНР ежегодно производит 440 тонн золота.

4. В Швеции живёт более 200 000 Карлсонов, эта фамилия — третья по распространённости в стране.

5. За последнюю тысячу лет население планеты увеличилось в 22 раза.

6. В среднем человек за день делает 7 500 шагов. При продолжительности жизни 80 лет человек может обойти Землю по экватору 4,5 раза.

7. Американцы смотрят телевизор более 4 часов в день.

8. Меньше всего детей рождается в субботу. А больше всего детей появляется на свет в четверг.

9. 90% писем, который получают пользователи Интернета, — спам.

10. Датчанки — самые работающие мамы в мире: 82% мама в Дании выходят на работу сразу после рождения малыша.

11. 75 бургеров ежесекундно продает «Макдоналдс»

12. Ежедневно в США появляется 1 700 новых миллионеров.

13. Население Бангладеш больше населения России. При этом площадь Бангладеш меньше российской в 116 раз.

14. Самая древняя гора в мире — гора Карандаш, которая находится на Южном Урале. Она образовалась 4 200 000 000 лет назад. Кстати, возраст Земли — 4 500 000 000 лет.