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Шведские нудисты пожаловались на купающихся коров
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Шведские нудисты пожаловались на купающихся коров 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
В Швеции нудисты пожаловались местным властям на коров, которые приходят пастись и купаться на их пляже, сообщает издание The Local. В городской администрации жителям ответили, что у коров есть такие же права, как и у людей, поэтому они будут купаться там, где захотят.
По словам тех, кто ходит на этот нудистский пляж, коровы наносят вред санитарным нормам, а также могут являться переносчиком опасных для людей болезней.
Местные власти согласились с тем, что купание коров вместе с людьми — это, действительно, немного выходит за пределы нормы, но смертельной опасности для человека в этом нет. Противостоять животным администрация не собирается. Коровы идут к водоемам из-за аномальной жары, поэтому необходимо дать им возможность охладиться и попить воды.
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