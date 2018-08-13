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На Марсе обнаружили «башню с окнами»
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На Марсе обнаружили «башню с окнами» 

Рамблер 10 часов назад
Уфологи всего мира пытаются доказать, что на Красной планете существует (или существовала) жизнь. В качестве доказательств своей теории они публикуют в Сети сотни снимков, на которых, по их утверждению, явно просматриваются, то руины древних городов, то останки летающих тарелок, то фрагменты статуй…
Новой находкой поделился со своими подписчиками на днях тайваньский уфолог Скотт Уоринг. Он разглядел на одном из снимков NASA некое сооружение, которое, по его мнению, является не чем иным, как базой НЛО.
Уоринг указал на некое подобие продолговатой башни, прячущейся в горах Марса, форма которой, по словам уфолога вполне может являться секретной базой пришельцев. Исследователь даже заметил, что в «башне» можно рассмотреть темные окна.
Многие пользователи согласились, что на фотографии явно изображен какой-то искусственный объект, но выразили предположение, что это не база инопланетян, а их корабль, затерянный в горах Красной планеты.
Другие же не видят на снимке ничего необычного и утверждают, что «башня» — это всего лишь часть ландшафта Марса, принявшего причудливую форму.
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