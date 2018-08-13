Школьник пересек границу, чтобы почитать книгу

На российско-абхазской границе задержали школьника. Подросток попался работникам пограничной службы в момент, когда пересекал вброд реку Псоу.

Юный абхазец решил почитать свою любимую книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи", однако никак не мог найти достаточно тихого и комфортного места для чтения. Он долго блуждал в поисках идеального уголка, пока его не остановили пограничники.

Парень признался, что вовсе не планировал нарушать закон — он сделал это непреднамеренно. Так как по законам РФ подростка привлечь к ответственности нельзя, его передали властям Абхазии.