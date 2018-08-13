На берег выбросило останки «рыбы» с головой лошади

Мировой океан не устает преподносить исследователям все больше и больше сюрпризов. Кажется, в пучине вод таится несметное количество загадок, которые ученым еще предстоит решить.

На одном из берегов в районе Карибского бассейна на днях обнаружили останки ужасного существа: передняя часть тела странного «мутанта» очень похожа на голову лошади, а заднюю венчает обычный рыбий хвост.

Собственно, хвостом сходство с рыбами и ограничивается: пасть чудовища имеет целый набор огромных и острых клыков, а глаза находятся не по бокам головы (как это обычно бывает у рыб), а спереди.

Некоторые криптозоологи предполагают, что странное существо, скорее всего, обитало на глубине нескольких километров и являлось хищником, который мог охотится даже на животных, превышающих его по размерам.

Другие исследователи и скептики, увидевшие чудище на записи в Сети, уверены, что это всего лишь фейк. По их утверждению, подобных животных в природе просто не существует, а авторов ролика обвинили в фальсификации записи: якобы на видео сняли мастерски сделанную куклу, прикрепив к черепу лошади рыбий хвост.