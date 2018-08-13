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Акула приплыла к дайверу и попросила ее погладить
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Акула приплыла к дайверу и попросила ее погладить 

Trendymen 5 часов назад
Аквалангист спустился под воду для очистки аквариума. К нему подплыла акула и он просто взял ее на руки и погладил — видео получилось максимально милым.
Зебровая акула вырастает до трех метров длинной и может похвастать солидным набором кинжально острых зубов. Но она вовсе не агрессивна и никогда не нападает на человека.
В океанариумах зебровые акулы чувствуют себя прекрасно. Эта так и вовсе постоянно «общается» с работающими дайверами, да и ведет себя так, будто в прошлой жизни была не акулой, а домашней кошкой.
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