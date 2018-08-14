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Попугай послал спасателей
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Попугай послал спасателей 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Rexfeatures.com
В британском городе Эдмонтон попугай по имени Джесси залетел на крышу и застрял там на три дня.
Когда пожарные приехали снимать попугая, Джесси сказал им: "Отвали!" Фактический пожарные были посланы попугаем.
Rexfeatures.com
Владелец Джесси очень волновался за попугая. Он думал, что раз попугай так долго не спускается крыши, то, скорее всего, у него какая-нибудь травма.
Когда спасатели приехали на помощь, им сказали, что попугая будет легче снять, если сказать ему: "Я тебя люблю". Но не тут-то было. Джесси оказался не таким сговорчивым, как предполагалось. И вместо того, чтобы ответить взаимностью, очень по-человечески ответил грубым отказом.
Rexfeatures.com
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