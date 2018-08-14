Попугай послал спасателей

В британском городе Эдмонтон попугай по имени Джесси залетел на крышу и застрял там на три дня.

Когда пожарные приехали снимать попугая, Джесси сказал им: "Отвали!" Фактический пожарные были посланы попугаем.

Rexfeatures.com

Владелец Джесси очень волновался за попугая. Он думал, что раз попугай так долго не спускается крыши, то, скорее всего, у него какая-нибудь травма.

Когда спасатели приехали на помощь, им сказали, что попугая будет легче снять, если сказать ему: "Я тебя люблю". Но не тут-то было. Джесси оказался не таким сговорчивым, как предполагалось. И вместо того, чтобы ответить взаимностью, очень по-человечески ответил грубым отказом.