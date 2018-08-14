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Животных из зоопарка обвинили в краже
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Животных из зоопарка обвинили в краже 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: depositphotos
Жительница Нижнего Тагила убеждена, что ее обокрали животные. По словам девушки, после посещения контактного зоопарка она обнаружила пропажу ценного ювелирного украшения.
Примечательно, что тагильчанка сделала фото на телефон во время визита, пишет newizv.ru. Это позволило определить примерное время пропажи.
Девушка предположила, что ее обокрали дрессированные обезьянки, которые прикасаются к посетителям, притупляя их бдительность.
На следующий день потерпевшая обратилась в администрацию зоопарка, однако ей ничем не смогли помочь.
Сотрудники рассказали журналистам, что подобного рода жалоба поступает к ним впервые.
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