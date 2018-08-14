Фотограф обнаружил на пляже странное существо

На побережье одного из вьетнамских пляжей, прогуливаясь по берегу, фотограф Ду Нам Ду случайно обнаружил в воде странное существо, которое привлекло его внимание.

Сначала мужчина решил, что это просто водоросли, которые прибил к берегу прилив. Но присмотревшись, Ду Нам Ду с удивлением обнаружил, что «незнакомец» перед ним совершенно точно находится живое существо. «Незнакомец» активно шевелил своими бессчетными щупальцами.

Отважный фотограф не растерялся и снял удивительного морского жителя на камеру своего телефона. Ду Нам Ду тщательно рассмотрел странное существо, но так и не смог понять, что же или кто находится перед ним: животное или все же растение. Фотограф не придумал ничего лучше, чем отпустить загадочного незнакомца обратно в воду.

Теряясь в догадках, кого же он повстречал на пляже, Ду Нам Ду выложил сделанное у берега видео в Сеть.

Просмотревшие кадры эксперты вынесли вердикт, что загадочное существо на видео — это всего лишь неизвестный вид водорослей, которые ведут себя, как живые, вследствие перепада температур.

Однако некоторые пользователи Сети с ними не согласились, отметив, что «щупальца» извивались и в воде, и на берегу, независимо от температурного режима.