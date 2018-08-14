Ещё
Фотограф обнаружил на пляже странное существо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотограф обнаружил на пляже странное существо 

Рамблер 3 часа назад
На побережье одного из вьетнамских пляжей, прогуливаясь по берегу, фотограф Ду Нам Ду случайно обнаружил в воде странное существо, которое привлекло его внимание.
Сначала мужчина решил, что это просто водоросли, которые прибил к берегу прилив. Но присмотревшись, Ду Нам Ду с удивлением обнаружил, что «незнакомец» перед ним совершенно точно находится живое существо. «Незнакомец» активно шевелил своими бессчетными щупальцами.
Отважный фотограф не растерялся и снял удивительного морского жителя на камеру своего телефона. Ду Нам Ду тщательно рассмотрел странное существо, но так и не смог понять, что же или кто находится перед ним: животное или все же растение. Фотограф не придумал ничего лучше, чем отпустить загадочного незнакомца обратно в воду.
Теряясь в догадках, кого же он повстречал на пляже, Ду Нам Ду выложил сделанное у берега видео в Сеть.
Просмотревшие кадры эксперты вынесли вердикт, что загадочное существо на видео — это всего лишь неизвестный вид водорослей, которые ведут себя, как живые, вследствие перепада температур.
Однако некоторые пользователи Сети с ними не согласились, отметив, что «щупальца» извивались и в воде, и на берегу, независимо от температурного режима.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Марсе обнаружили «башню с окнами»
Главная загадка Михаила Лермонтова
Катастрофы, о которых умалчивали власти СССР27
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу44
Нелепые чучела из-под рук горе-таксидермистов6
Видео
07:22
Кто живет на дне Марианской впадины
Безумный мир
08:31
Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми
Истории
03:43
В эти мифы уже неприлично верить
Истории
01:30
Фотограф обнаружил на пляже странное существо
Безумный мир
03:25
Находки, которым нет объяснения
Истории
12:05
Как обманывали человечество
Истории
01:55
Акула приплыла к дайверу и попросила ее погладить
Безумный мир
02:12
На Марсе обнаружили «башню с окнами»
Безумный мир
07:00
На берег выбросило останки «рыбы» с головой лошади
Безумный мир
01:14
Гигантскую катапульту построили в Новой Зеландии
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение