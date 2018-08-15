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Китаец съел 87 гвоздей после ссоры с девушкой
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Китаец съел 87 гвоздей после ссоры с девушкой 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель китайской провинции Хунань проглотил 87 гвоздей и семь канцелярских кнопок. Об этом сообщает издание Daily Mail.
25-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в животе. Рентген показал десятки гвоздей длиной 4–5 сантиметров в его грудной клетке. Еще несколько гвоздей располагались в области таза.
На следующий день пациента прооперировали. Хирурги работали четыре часа и извлекли 87 гвоздей. Канцелярские кнопки из-за небольшого размера смогли самостоятельно пройти через кишечник и, по мнению врачей, покинут организм естественным путем.
Первоначально пациент утверждал, что случайно съел пареный пирожок с гвоздями. Впоследствии выяснилось, что молодой человек стал глотать гвозди и кнопки после ссоры с девушкой, которая грозилась бросить его. В больнице он оставил ей прощальное письмо на случай, если врачам не удастся отыскать его родителей.
В 2017 сообщалось, что в США мужчина случайно забил себе в сердце гвоздь длиной девять сантиметров. После этого он сел в автомобиль и самостоятельно доехал до ближайшей больницы.
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