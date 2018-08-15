Ещё
Американка увидела во дворе гремучую змею и съела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американка увидела во дворе гремучую змею и съела ее 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею. Об этом сообщает CBS-5.
Пресмыкающееся разрыло землю по задней стеной дома, где американка жила с семьей и двумя собаками. Заметив змею, она испугалась за безопасность своих питомцев, поэтому вооружилась лопатой, ударила ее по голове и убила.
По предложению отца женщины с мертвого пресмыкающегося сняли шкуру и сохранили в качестве сувенира, а змеиное мясо приготовили и съели всей семьей.
В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Она заявила, что намерена съесть свою добычу.
Последние новости
Беспризорный гусь поступил в университет "Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подделки 20 века, в которые все верили3
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу44
Дворники и официанты: кем раньше работали политики88
Вплавь из СССР: дерзкий побег, о котором молчали13
Самая жестокая тюрьма в истории
Видео
05:11
Кем стали потомки знаменитостей
Люди
03:22
Кем был Че Гевара
Люди
06:01
Современная архитектура, которую надо увидеть
Места
10:51
Перспективные проекты, которые обанкротились
Истории
03:24
Мегаполис, где есть всё, кроме людей
Места
00:36
Слон присоединился к туристам в бассейне
Безумный мир
07:22
Кто живет на дне Марианской впадины
Безумный мир
08:31
Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми
Истории
03:43
В эти мифы уже неприлично верить
Истории
01:30
Фотограф обнаружил на пляже странное существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение