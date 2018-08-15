Американка увидела во дворе гремучую змею и съела ее

В американском городе Финикс , штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею. Об этом сообщает CBS-5.

Пресмыкающееся разрыло землю по задней стеной дома, где американка жила с семьей и двумя собаками. Заметив змею, она испугалась за безопасность своих питомцев, поэтому вооружилась лопатой, ударила ее по голове и убила.

По предложению отца женщины с мертвого пресмыкающегося сняли шкуру и сохранили в качестве сувенира, а змеиное мясо приготовили и съели всей семьей.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Она заявила, что намерена съесть свою добычу.