На Камчатке нашли останки покрытого шерстью монстра

Жительница Петропавловска-Камчатского поделилась в соцсетях удивительной находкой, очевидцем которой она оказалась.

Светлана Дяденко выложила на своей страничке фотографии странного существа, останки которого обнаружили после шторма на берегу жители села Пахачи (Олюторский район, Камчатка).

Амебообразное тело загадочного незнакомца покрыто шерстью, у него есть хвост, а вот глаз и рта обнаружить не удалось.

Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное, что оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может это какое либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место чтоб они на это чудо посмотрели. Может нам океан подбросил загадку. Или оно просто сгниёт и оставит о себе лишь воспоминания и опять же неизведанный человеком простор океана,

— поделилась наблюдениями Светлана, на которую встреча с неведомым морским обитателем произвела неизгладимое впечатление.

Жители села, у которого обнаружили странное существо, склонны согласиться со Светланой. Они также считают, что морской незнакомец вполне может оказаться неизвестным науке разумным существом, живущим в недрах океана.

facebook.com/Sv.Dyadenko

Но заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев , заявил, что вынужден разочаровать наивных «аборигенов». Изучив полученные снимки, он высказал мнение, что «монстр» — всего лишь часть останков разлагающегося кита.

На вопрос, откуда же у гигантского морского обитателя взялась шерсть, Корнев ответил, что такие «волоски» обычно появляются в процессе разложения, а на самом деле это всего лишь мышечные волокна.