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Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
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Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад 

Рамблер 2 часа назад
Кубинская береговая охрана обнаружила в Карибском море корабль-призрак, который пропал в Бермудском треугольнике почти век назад. Об этом сообщили власти Кубы 18 мая этого года. По их сведениям, это американский пароход, пропавший 1 декабря 1925 года.
После безуспешных попыток связаться с внезапно появившимся судном, на его перехват были отправлены три патрульных катера кубинской береговой охраны. Увидев судно вблизи, пограничники были поражены его внешним видом: корабль поржавел и развалился. Еще больше охрана удивилась, когда поднялась на борт корабля. Экипажа на нем не было, все оказалось в запустении, однако пограничникам удалось найти бортовой журнал капитана корабля. Последняя запись в дневнике была сделана как раз в день исчезновения судна — 1 декабря 1925 года. Тогда же корабль подал сигнал о бедствии. На протяжении девяноста лет его считали затонувшим. Однако теперь экспертам предстоит выяснить, каким образом он всплыл с морского дна.
Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. В этих местах очень сложная навигация: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.
Те, кто придерживается мнения, что загадочные исчезновения в этой зоне действительно происходят, выдвигают различные гипотезы для их объяснения: от необычных погодных явлений до похищений инопланетянами или жителями Атлантиды.
Скептики же утверждают, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике происходят не чаще, чем в других районах Мирового океана, и объясняются естественными причинами.
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