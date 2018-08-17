Мужчина потратил £150000, чтобы стать Мадонной

Поклонник поп-певицы в течение 15 лет делает все, чтобы выглядеть, как она.

Многие фанаты мечтают быть похожими на своих кумиров, но не каждый отважится пойти на то, на что решился Адам Гуэрра.

@venusdlitemadonna

Мужчина сделал 18 косметических операций, изменив форму щек, носа, ягодиц и скул, чтобы выглядеть так же, как его любимая звезда. За «образец» Гуэрра взял образ Мадонны 80-х годов.

Адам одевается в вещи, похожие на наряды поп-певицы, которые она надевала на свои выступления, использует парики и копирует ее движения, мимику и повадки. Но менять пол при всей любви к своему кумиру, мужчина не планирует.

Творчеством Мадонны Адам увлекся в 15 лет, когда нашел записи певицы у своей мамы. Послушав альбом, он буквально стал одержим исполнительницей. Песни Мадонны он слушал постоянно, отмечая, что все, о чем она поет, невероятным образом перекликается с тем, что он чувствует и о чем думает.

@venusdlitemadonna

Впервые на себя образ любимицы Адам примерил в 19 лет и выступил с песней Vogue в одном из клубов возле своего дома. И, как говорится, понеслось…

Мадонна, сама о том не зная, сделала молодого человека популярным. Адам рассказывает, что его жизнь была скучной и однообразной, семья жила скромно и мальчик многого не мог себе позволить. Теперь же у Гуэрры совсем другая жизнь. Его приглашают выступать в модных клубах Голливуда и Палм-Спрингс, он зарабатывает тысячи долларов и чувствует себя счастливым.

@venusdlitemadonna

Однако, есть и другая сторона медали. Мама Адама, например, вовсе не в восторге от его странного увлечения. Она не слишком довольна жизнью сына и называет все, что он делает одержимостью.

Знали бы вы, как я жалею о том, что когда-то купила тот диск Мадонны, с которого все началось,

— говорит женщина.

Увлечение Мадонной разрушило и личную жизнь Гуэрры. Адам расстался с бойфрендом, с которым встречался более 11 лет. Молодых людей даже приглашали на ток-шоу My Strange Addiction, где разговаривали о недопонимании, возникшем в паре.

Я хочу встречаться с молодым человеком, а не с пожилой женщиной,

— высказал свои претензии к партнеру бойфренд Адама.

Выбирая между личной жизнью и Мадонной, Гуэрра выбрал вторую.

Мой бывший парень, моя мама, многие мои родственники хотели, чтобы я прекратил изображать Мадонну, но я просто не могу этого сделать. Они говорят, что я трачу деньги на глупости, но это мои деньги, и я хочу жить так, и тратить их именно так. Ведь жизнь одна,

— объясняет свои поступки Адам.

Кстати, со своим кумиром Гуэрра до сих пор пока не встретился, хотя думает, что Мадонна наверняка знает о нем.

Честно говоря, я боюсь, что наша встреча покажет мне совсем другого человека, нежели я нарисовал себе в своем воображении. Пока я к этому не готов,

— признается Адам.

@venusdlitemadonna

Но мужчина не оставляет надежды в будущем встретиться с певицей и показать ей свою коллекцию нарядов и париков, которые он использует, чтобы быть похожей на нее.