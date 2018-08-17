Официантка подает пиво обнаженной

Гости бара Lee's одного из городов американского штата Мэриленд пришли в любимое заведение, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер. Но они совершенно не ожидали стать участниками смелого эксперимента, который решила устроить официантка по имени Шеннон.

Девушка отважилась на авантюру, призванную увидеть, насколько клиенты внимательны и как себя поведут, оказавшись в странных условиях.

Весь день Шеннон разносила гостям напитки и закуски совершенно обнаженной. Что интересно, посетители бара не сразу понимали, что на девушке нет никакой одежды.

Jen The Body Painter / YouTube

Как такое возможно? Секрет прост: Шеннон «оделась» в нарисованные шорты и майку. Тело отважной официантки расписала художница Джен Сейдель, которую хорошо знают поклонники боди-арта. Одежда на девушке настолько была похожа на настоящую, что гости просто не понимали, в чем подвох.

Однако через некоторое время самые внимательные посетители заметили необычный «наряд» на официантке и были крайне изумлены и позабавлены.

Jen The Body Painter / YouTube

Гости шутили, что понимают, почему Шеннон решила раздеться: на улице слишком жарко. Другие признавались, что не могут поверить в увиденное и восхищаются смелости девушки.

Многие гости фотографировали обнаженную официантку и отправляли снимки друзьям, которые в свою очередь тоже сразу не могли поверить, что одежда на девушке нарисована.