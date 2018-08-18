Мужчина встретил на работе странное существо

Аргентинец Эдуардо работает охранником в городе Кордове. По роду деятельности мужчине часто приходится сталкиваться с разными непредвиденными ситуациями, но то, что произошло с ним на днях, Эдуардо просто обескуражило.

Охранник рассказывает, что находился на дежурстве, когда его внимание привлекло странное явление, которое он увидел в окне. За зданием, в котором он работает, внезапно возникло несколько огней.

Эдуардо решил посмотреть, что происходит на улице и, взяв с собой собаку, отправился на разведку.

Животное, оказавшись на улице, буквально сошло с ума: собака начала лаять, не переставая и бросаться в сторону огней.

Подойдя ближе, Эдуардо увидел, что «огнями» оказались дымящиеся следы.

Мужчина осветил место происшествия фонариком смартфона, который работал в режиме записи видео, и чуть не закричал от ужаса, когда в свете фонаря увидел нечто, чему не смог найти объяснения. На горизонте поля объявилось странное существо, заметив которое, аргентинец несколько раз выстрелил в воздух. Как он объяснил позже, сделал это он от испуга и с целью себя обезопасить.

Вернувшись в здание, Эдуардо несколько раз просмотрел запись, но так и не смог понять, что за существо встретилось ему этой ночью. Видео аргентинец разместил в Сети, чтобы эксперты ответили на его вопрос. Но пока загадочное существо так и не идентифицировали.