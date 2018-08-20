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Бортпроводники раскрыли свои секреты
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Бортпроводники раскрыли свои секреты 

Рамблер 55 минут назад
Даже если мысль об авиаперелёте вызывает у вас дрожь, эти любопытные факты о бортпроводниках наверняка заинтересуют вас.
1. До 1930 года в экипаж самолёта входили только мужчины. Американка Эллен Чёрч в 1930 году стала первой стюардессой, и сейчас найти встретить мужчину-стюарда гораздо сложнее, чем увидеть стюардессу.
2. Бортпроводник — вовсе не официант, каковым многие его воспринимают. Главная задача стюардов и стюардесс — следить за порядком на борту. Все проводники учатся разрешать конфликты и оказывать первую помощь, тем самым помогая капитану.
3. Бортпроводники имеют почасовую ставку, но платят им лишь за то время, что они находятся в воздухе. Именно поэтому они тоже ненавидят задержки рейсов.
4. У бортпроводников есть электрошокеры, поэтому не стоит противоречить им. Они могут применить шокер, чтобы успокоить слишком буйного пассажира.
5. Бортпроводники помогут в случае проблем со здоровьем. Если подобные сложности возникнут у пассажира, то экипаж сначала узнает, нет ли врача на борту. Если медика среди пассажиров не найдётся, стюардессы сами окажут помощь, включая родовспоможение.
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