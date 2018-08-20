Канадцы в яму на дороге высадили помидоры

Жители Торонто устали ждать ремонта дороги и занялись огородничеством.

Городские власти в течение нескольких месяцев не могли отремонтировать дорожное покрытие, несмотря на жалобы местных жителей. В конце концов у кого-то из неравнодушных горожан закончилось терпение, так в яме появились томатные кусты, на которых уже завязались плоды, правда пока еще зеленые.

Фотографии импровизированного огорода были опубликованы в соцсетях, на них обратили внимание местные журналисты. Сюжет о новом способе выращивания томатов вышел на телевидении.

No this isn’t a community garden! Some fed up residents in the Summerhill area planted tomatoes in this sinkhole as they wait for the city to fix it. One woman tells me that the crater has been on Poplar Plains Cres. for months now. @CityNews pic.twitter.com/bXiVMhGdrF— Brandon Rowe (@CityNewsBrandon) 16 августа 2018 г.

После этого яму наконец ликвидировали, а томаты заботливо перенесли в другое место, более подходящее место, где они смогут спокойно созреть.