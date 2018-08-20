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Канадцы в яму на дороге высадили помидоры
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Канадцы в яму на дороге высадили помидоры 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @CityNewsBrandon
Жители Торонто устали ждать ремонта дороги и занялись огородничеством.
Городские власти в течение нескольких месяцев не могли отремонтировать дорожное покрытие, несмотря на жалобы местных жителей. В конце концов у кого-то из неравнодушных горожан закончилось терпение, так в яме появились томатные кусты, на которых уже завязались плоды, правда пока еще зеленые.
Фотографии импровизированного огорода были опубликованы в соцсетях, на них обратили внимание местные журналисты. Сюжет о новом способе выращивания томатов вышел на телевидении.
После этого яму наконец ликвидировали, а томаты заботливо перенесли в другое место, более подходящее место, где они смогут спокойно созреть.
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