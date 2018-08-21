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Мужчина принял яму за пятно и попал впросак
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Мужчина принял яму за пятно и попал впросак 

Рамблер 35 минут назад
Фото: fundacaoserralves/Youtube
Посетитель одного из музеев попал в неловкую ситуацию. Он больно ударился, когда оступился и попал в довольно глубокую яму, но был уверен, что это просто черный кружок, нарисованный на полу.
Дело в том, что необычное углубление было выполнено при помощи материала Вантаблэк — самого темного из всех, когда-либо созданных.
Это вещество воспринимается человеческим глазом как абсолютно черная пустота. Попадающие на вещество фотоны практически не отображаются и визуально создают эффект идеально темной дыры.
Британский художник Аниш Капур предъявил исключительные права на использование краски Вантаблэк в искусстве.
На одной из своих выставок он представил инсталляцию "Путешествие в Лимб". Один из посетителей подумал, что это просто круг, нарисованный на полу, оступился и провалился на глубину двух с половиной метров.
Серьезных травм мужчина не получил, но в больницу все же обратился. После инцидента рядом с инсталляцией поставили предупреждающий знак.
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