Мужчина принял яму за пятно и попал впросак

Посетитель одного из музеев попал в неловкую ситуацию. Он больно ударился, когда оступился и попал в довольно глубокую яму, но был уверен, что это просто черный кружок, нарисованный на полу.

Дело в том, что необычное углубление было выполнено при помощи материала Вантаблэк — самого темного из всех, когда-либо созданных.

Это вещество воспринимается человеческим глазом как абсолютно черная пустота. Попадающие на вещество фотоны практически не отображаются и визуально создают эффект идеально темной дыры.

На одной из своих выставок он представил инсталляцию "Путешествие в Лимб". Один из посетителей подумал, что это просто круг, нарисованный на полу, оступился и провалился на глубину двух с половиной метров.

Серьезных травм мужчина не получил, но в больницу все же обратился. После инцидента рядом с инсталляцией поставили предупреждающий знак.