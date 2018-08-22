Правда, которая выглядит ложью

Порой кажется, что мир уже ничем не может удивить, однако жизнь куда интереснее, чем представляется. Эти факты перевернут ваши представления о некоторых обыденных вещах.

1. Земля — не шар. Наша планета — геоид, это уникальная форма, подобной которой нет во всей Вселенной.

2. Банан — это не фрукт, а пальма — не дерево. Учёные относят пальму к травянистым растениям, поскольку у неё нет ствола. То, что мы называем стволом, — это сросшиеся стебли. А поскольку фрукты не растут на траве, то банан — это ягода.

3. Демократия — не «власть народа». Многие ещё со школьных времён убеждены, что слово «демократия» означает «власть народа». Это слово пришло к нам из Греции, и вторая его часть, идущая от слова «кратос», действительно переводится как «власть». Зато первая, «демос», имеет не то значение, к которому мы привыкли. В Древней Греции слово «демос» означало не всё общество, а лишь полноправных граждан, имеющих рабов. Так что, возможно, стоит пересмотреть отношение к слову «демократия».

4. Человеческое сердце обладает мощностью грузового автомобиля. Сердце работает без перерывов десятки лет, и за сутки оно вырабатывает энергию, которой хватило бы на преодоление грузовой машиной 32 километров.