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Странные шифры, которые так и не расшифровали
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Странные шифры, которые так и не расшифровали 

Рамблер 3 часа назад
Шифрованные послания — довольно частые находки. Некоторые из них пришли из далёкого прошлого, другие были оставлены в прошлом веке. Удивительно, но даже при нынешнем развитии вычислительной техники какие-то шифры до сих пор остаются загадкой.
1. В 2011 году стало известно о находке времён Второй мировой войны. Несколько страниц с чертежами и таблицами были обнаружены в лондонском подвале. Послание из блиц-шифров все ещё не понято, а его авторство приписывают оккультистам или масонам.
2. Шифр Дорабелла. Этот шифр придумал английский композитор 19 века Эдуард Элгар. С помощью этого шифра Эдуард написал письмо своей юной подруге, но ни она, ни кто-либо ещё послание так и не прочли.
3. Линейное письмо А. Символы использовались древнегреческими цивилизациями Крита ещё до нашей эры. Сменившая линейное письмо А разновидность В была расшифрована в пятидесятых годах прошлого века, но вот разновидность А по-прежнему что-то скрывает о нас.
4. Записки Рикки Маккормика. Летом 1999 года безработного Рикки объявили в розыск. Через 72 часа нашли его тело, а в кармане брюк обнаружили две записки с символами. Специалисты ФБР не смогли их расшифровать, а через 12 лет обнародовали записки. Теперь все желающие могут попытаться найти ключ к шифру. Пока это никому не удалось.
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