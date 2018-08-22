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Канадская полиция задержала Бэтмена
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Канадская полиция задержала Бэтмена 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ZephPlayz
Канадская полиция задержала на дороге почти настоящего Бэтмена. Более того, мужчина был не только одет в костюм известного супергероя, но и передвигался на самом настоящем бэтмобиле.
Откуда и куда ехал "Бэтмен" — неизвестно. Но, судя по всему, мчал он так быстро, что сотрудники полиции догоняли его со включенными специальными сигналами.
Может кто-то срочно нуждался в помощи супергероя, и именно поэтому он гнал изо всех сил? Этот вопрос остался без ответа.
Видео было снято проезжающими мимо очевидцами. Посмотрев его, можно заметить, что "супергерой" без всякого сомнения неплохо держится перед представителями закона. Как самый настоящий Бэтмен, который тоже стоит на стороне закона и порядка.
А вот сотрудники полиции не выглядят не очень удивленными, будто им приходится выписывать штрафы Бэтмену и его бэтмобилю каждый день.
Пользователи были очень удивлены происходящим на дороге и, конечно, многие остались в восторге:
"Это восхитительно!"
"О Боже!"
"Бэтмен против полиции. "
"Оу, у Бэтмена будут проблемы. "
Куда поехал дальше оштрафованный супергерой — неизвестно.
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