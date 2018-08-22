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В Дагестане выбрали самую красивую овцу
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В Дагестане выбрали самую красивую овцу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана
Самую красивую овцу выбрали в Дагестане. Необычный конкурс прошел в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам. Претендентку выбирали среди 10 овец. Каждая из них была достойна титула "самой красивой", ведь над имиджем каждой колдовали их хозяева-фермеры.
Одним из основных критериев выбора была густота и чистота шерсти животного.
Но обошла конкурентов овца по имени Айша. Ей отдали свое предпочтение судья за отличную физическую форму и креативный внешний вид. Ее хозяин нарядил свою подопечную как истинную фешн-королеву.
Пресс-служба Буйнакского района Дагестана
Впрочем, другие претендентки выглядели не хуже.
Местные власти планируют сделать конкурс ежегодным.
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