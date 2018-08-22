В Дагестане выбрали самую красивую овцу

Самую красивую овцу выбрали в Дагестане. Необычный конкурс прошел в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам. Претендентку выбирали среди 10 овец. Каждая из них была достойна титула "самой красивой", ведь над имиджем каждой колдовали их хозяева-фермеры.

Одним из основных критериев выбора была густота и чистота шерсти животного.

Но обошла конкурентов овца по имени Айша. Ей отдали свое предпочтение судья за отличную физическую форму и креативный внешний вид. Ее хозяин нарядил свою подопечную как истинную фешн-королеву.

Пресс-служба Буйнакского района Дагестана

Впрочем, другие претендентки выглядели не хуже.

Местные власти планируют сделать конкурс ежегодным.