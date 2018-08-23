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Древние технологии, водящие учёных за нос
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Древние технологии, водящие учёных за нос 

Рамблер 56 минут назад
Изобретатели и инженеры постоянно придумывают новые технологии, облегчающие жизнь. Однако есть и технологии, которые созданы много веков назад, но их секрет всё ещё не разгадан.
1. Дамасская сталь. Уникальные мечи, которые производились на Востоке, отличались не только изысканным оформлением, но и мощью и гибкостью. Ими можно было разрезать предмет на лету и разрубить камень, и лезвие при этом не тупилось. Последние умельцы, которые изготавливали оружие из дамасской стали, умерли в 18 веке, и секрет сплава с феноменальными свойствами унесли с собой в могилу.
2. Антикитерский механизм. Это устройство, состоящее из 82 деталей, подняли со дна моря в 1901 году возле греческого острова Антикитера. Учёные пришли к выводу, что механизм использовался для астрономических расчётов, однако они никак не могут понять, кто и как создал устройство, ведь подобные технологии появились лишь в 16 веке.
3. Мечи Ульфберта. Эти необычайно прочные мечи находят в могилах викингов. Всё оружие помечено клеймом +VLFBERHT+. Мастер ковал мечи, используя высокоуглеродистую сталь, а датируются они 9-11 веком. Технология создания мечей сильно опередила время, в других странах её разработали лишь через 800 лет.
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