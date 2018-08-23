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Открытия, которые от нас скрывают
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Открытия, которые от нас скрывают 

Рамблер 7 часов назад
Мы постоянно слышим о революционных открытия и новых технологиях, разработанных учёными. Но есть и изобретения, которые скрывают от широкой общественности. Не исключено, что жизнь была бы иной, знай мы об этих необычных вещах.
1. Материал Starlite. Композит, который выдерживать температуры до 10 000 градусов, придумал британский изобретатель-любитель. Он не никому не раскрывал рецептуру композита и в итоге скончался, унеся секрет вещества в могилу.
2. Дешёвое топливо. В 2012 году российские учёные придумали технологию получения топлива из обычного мусора. Таким образом они предлагали получать бензин, солярку, керосин. К сожалению, разработке не дали ход.
3. Инновационная система передачи энергии. Ещё одна разработка россиян — возможность передавать электроэнергию по проводу толщиной в 8 микрон, что в 10 раз тоньше человеческого волоса. Идущий по проводу ток способен питать 3 коттеджа или средний супермаркет. Главное достоинство такого способа передачи энергии — почти нулевые потери. Если использовать разработанный тонкий провод, то нет необходимости производить многожильные провода, затрачивая сотни тысяч тонн металлов и возводить подстанции. Энергетические компании игнорируют изобретение.
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