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15 правил жизни настоящего кота
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15 правил жизни настоящего кота 

BigPikcha.ru 6 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Все вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни: как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и т.п. Однако такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей? Перед вами список правил от настоящего кота.
1. Не обращай внимания на всякие досадные мелочи: всегда можно поймать другую мышь.
2. Научись зарываться в диван. Так можно решить практически любую проблему.
3. Занимайся йогой, раздвигай границы возможного.
4. Будь открытым, иди на диалог. Если считаешь, что тебе дают мало еды, прямо так и скажи, не держи в себе.
5. Ежедневно находи время, чтобы побыть наедине с собой.
6. Всегда смотри дальше, так ты достигнешь большего.
7. Будь приветлив и доброжелателен к окружающим, так ты сможешь завести новых друзей.
8. Чаще общайся с близкими, научись слушать, даже если не понимаешь того, что тебе говорят.
9. Не расстраивайся и не отвечай агрессией, если пес тебя как бы «не замечает».
10. Просто научись делать так, чтобы он тебя реально не замечал.
11. Не зацикливайся на рациональном, иногда нужно просто действовать.
12. Будь милым. Фотогеничность — ничто, обаяние — всё.
13. Смотри на вещи с разных точек зрения. Ты удивишься, когда посмотришь на привычное с другой стороны.
14. Спи как можно больше. Здоровый сон — как минимум 15 часов в сутки.
15. И последнее. Всегда будь уверенным в себе, люди это любят.
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