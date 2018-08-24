Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть

Мама маленького мальчика была напугана его отражением. Все дело в том, что фигура в зеркале ушла раньше, чем сам ребенок.

Это произошло в городе Сан-Антонио, штат Техас. Мальчик забавно кривлялся перед зеркалом, и мама решила заснять его в этот момент на видео. Но, пересмотрев ролик, она заметила очень подозрительную и пугающую деталь. Когда ее сын утомился строить рожицы и решил уйти, отражение ушло быстрее.

Женщина решила, что ей показалась и она единственная, кто видит это. Поэтому она запостила видео в соцсети и попросила объяснить странный эффект. Однако, необычное поведение отражения в зеркале шокировало и подписчиков, о чем они незамедлительно написали в комментариях:

"Никогда не видел зеркал с задержками в 0.5 секунды"

"Камера не врет"

"Всем известно, что в зеркальном отражении может находиться другое измерение"

"Ваш сын волшебник"

Впрочем, некоторые предположили, что эта иллюзия могла возникнуть из-за того, что видео было снято под углом.

Однако это не отменяет пугающего ощущения, которое возникает при просмотре видео.

А как вам кажется, в чем тут дело?