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Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
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Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть 

Рамблер 5 часов назад
Мама маленького мальчика была напугана его отражением. Все дело в том, что фигура в зеркале ушла раньше, чем сам ребенок.
Это произошло в городе Сан-Антонио, штат Техас. Мальчик забавно кривлялся перед зеркалом, и мама решила заснять его в этот момент на видео. Но, пересмотрев ролик, она заметила очень подозрительную и пугающую деталь. Когда ее сын утомился строить рожицы и решил уйти, отражение ушло быстрее.
Женщина решила, что ей показалась и она единственная, кто видит это. Поэтому она запостила видео в соцсети и попросила объяснить странный эффект. Однако, необычное поведение отражения в зеркале шокировало и подписчиков, о чем они незамедлительно написали в комментариях:
"Никогда не видел зеркал с задержками в 0.5 секунды"
"Камера не врет"
"Всем известно, что в зеркальном отражении может находиться другое измерение"
"Ваш сын волшебник"
Впрочем, некоторые предположили, что эта иллюзия могла возникнуть из-за того, что видео было снято под углом.
Однако это не отменяет пугающего ощущения, которое возникает при просмотре видео.
А как вам кажется, в чем тут дело?
Комментарии23
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