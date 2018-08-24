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Главные убийцы из животного мира
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Главные убийцы из животного мира 

Рамблер 7 часов назад
Мы боимся пауков, змей и акул, но привычные животные намного опаснее. Хотите узнать, кого на самом деле стоит опасаться?
1. Коровы. В США из-за коров ежегодно погибает 22 человека. Причиной чаще всего является коровье бешенство, но иногда коровы и быки нападают на людей в брачный период.
2. Пчёлы. Укусы пчёл каждый год уносят жизни 54 американцев. Обычно смерть наступает из-за аллергии на укусы насекомых, но в некоторых случаях человек умирает от боли, если на него нападает целая колония пчёл.
3. Львы. Жертвами нападения львов становятся ежегодно 215 человек. Львы могут напасть на человека в голодное время, но куда чаще люди просто бездумно заходят на территорию хищников, где их и подстерегают большие кошки.
4. Слоны. Только в прошлом году слоны убили более 1 000 человек. Несмотря на то, что слоны выглядят миролюбиво, в случае угрозы они дают серьёзный отпор. Стоит принять во внимание, что слон может весить до 6 тонн и бежать со скоростью д 80 км/ч.
5. Комары. Кажется, что комары — просто надоедливые насекомые, от укусов которых просто появляются неприятные ощущений, которые быстро проходят. Но не следует быть таким неосторожным: ВОЗ заявляет, что 725 000 человек ежегодно гибнет от болезней, которые переносят маленькие зудящие убийцы.
О других смертельно опасных животных и насекомых повествует видео.
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