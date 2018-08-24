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Отец мастерски затроллил «грубую и ленивую» дочь
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Отец мастерски затроллил «грубую и ленивую» дочь 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Лорен Мур (Lauren Moore) прославилась после того, как опубликовала юмористическое резюме, написанное ее отцом. Фото доступны на ее странице в Twitter.
«Напомните мне не позволять отцу составлять резюме для меня», — написала Мур.
Мужчина отметил, что у девушки есть опыт работы административным помощником в офисе. В ее обязанности входило никого не слушать, листать Facebook, терять всю документацию, передавать информацию о клиентах мошенникам, а также доставать отца.
Кроме того, отец подробно расписал, чем занималась Мур во время ее работы в саду. По словам мужчины, его дочь копала ямы в поисках золота, отрубала коллегам пальцы ног лопатой, ни с чем не справлялась и вечно была грязной.
В графе «Умения и личные качества» Мур-старший отметил, что его дочь ленивая, грубая, непунктуальная, невежественная и безучастная. Мужчина также предположил, что девушка завалит несколько выпускных экзаменов: в частности, тест по экономике и французскому языку.
На пост Мур обратили внимание крупные СМИ, включая The Sun, The Daily Mail и The Metro. В комментариях пользователи похвалили отца за хорошее чувство юмора.
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