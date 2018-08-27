Дружба курицы и змеи изумила пользователей Сети 

На днях пользователи принялись обсуждать, возможна ли дружба между курицей и змеей и на что это похоже.
Американский канал FoxNews опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой изображена змея, удобно свернувшаяся кольцами вокруг курицы.
Один из пользователей сравнил парочку с Дональдом Трампом, который представляет демократическую партию, и республиканцем Полом Райаном, спикером палаты Палаты представителей Конгресса США.
Были предположения, что птицы не могу дружить со змеями, ведь последние питаются и яйцами в том числе. Один из пользователей заранее пожалел невылупившихся цыплят.