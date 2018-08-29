Новая версия гибели группы Дятлова

В деле перевала Дятлова появился любовный треугольник

На этот раз Дегтерев предположил, что причиной гибели группы Игоря Дятлова стал любовный треугольник.

Согласно его версии, Игорь Дятлов был влюблен в одну из участниц группы Зину Колмогорову. Во время перехода через перевал он сделал Зине предложение и получил отказ. Вину за отказ Дятлов возложил на другого члена группы Юрия Дорошенко — бывшего жениха Колмогоровой.

В порыве ревности Дятлов затеял драку, которая привела к гибели всей группы.

Напомним, что это уже не первая версия разгадки перевала Дятлова, которую выдвигает Дегтерев. Ранее он сообщал об обнаруженных им на фотографиях перевала секретном бункере, НЛО, таинственных гигантских изображениях на земле в 60 километрах к югу от него и даже утверждал, что на одном из снимков запечатлен предполагаемый убийца туристов, одетый в традиционную мансийскую одежду.