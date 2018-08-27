Забавные совпадения, попавшие на камеру

В жизни каждого человека происходили совпадения, которые кажутся просто невероятными. После таких случаев многие крепко задумываются, что означают такие истории и действительно ли не существует параллельный мир. А эти удивительные совпадения даже попали на камеру.

1. Есть примета, что найти клевер с четырьмя листочками — к счастью. Однако сделать это практически невозможно, такой росток — чрезвычайная редкость. Это действительно может казаться нереальным, но как-то такой росток нашёл слепой мальчик, которому никто не помогал.

2. Радугу видели все, но увидеть, как на небе появляется две красочные дуги посчастливилось немногим. А как насчёт трёх радуг одновременно? Очевидец, которому попалось на глаза редчайшее явление, сумел снять его на видео.

3. В новостной передаче ведущий рассказывал о преступлении, а на заднем плане показывали фоторобот преступника. Даже те зрители, которые смотрели на экран между делом, обратили внимание, что ведущий очень похож на фоторобот.

4. Фотографии, где оказываются случайные люди в схожих нарядах, появляются довольно часто. Но вот чтобы на фото было четыре незнакомых человека, одетых одинаково, — это и в самом деле случай неповторимый. Молодой человек заснял на одном фото сразу троих пешеходов, на которых была такая же футболка, что и на нём.