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На дне Тихого океана обнаружены загадочные следы
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На дне Тихого океана обнаружены загадочные следы 

Рамблер 17 часов назад
Фото: grenzwissenschaft-aktuell.de
Находка была сделана на глубине 3,5 километров и озадачила научный мир.
Специалисты Национального Океанологического Центра в Саунтгемптоне опустили на дно Тихого океана робота-дайвера. Зона, которую исследовали ученые под руководством доктора Ли Марша, находится между Гавайями и Мексикой.
“Прогулявшись” по океанскому дну, робот доставил на поверхность удивительные данные. Камера ныряльщика зафиксировала в грунте на дне океана странные следы. Проанализировав отметины, специалисты пришли к выводу, что никакие природные процессы участия в их создании не принимали.
Каждый след, коих робот обнаружил почти 4000, имеет длину почти 2,5 метра и глубину около 13 сантиметров. Ученые предполагают, что оставило их какое-то огромное существо, передвигающееся на двух лапах. Ходит таинственный незнакомец не по прямой: траектория его движения напоминает зиг-заги.
Хотя ученые и заявляют, что следы принадлежат большому животному, объяснить, кем оно может быть, специалисты пока не в состоянии. Давление воды на глубине исследованной области огромное, поэтому здесь просто не могут обитать крупные живые организмы. Но следы есть. И кто их оставил, пока остается загадкой.
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