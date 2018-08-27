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Странные окружности озадачили пользователей Сети
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Странные окружности озадачили пользователей Сети 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
Пользователи Facebook озадачены очередным ребусом, который выложил на своей страничке один из пользователей соцсети.
Гифку, на которой всего лишь представлены две окружности разного диаметра, не обсуждает только ленивый. А все потому, что автор иллюзии утверждает, будто длины двух окружностей разного диаметра на самом деле равны.
А теперь необходимо вспомнить школу. Точнее, формулу, по которой длина окружности рассчитывается. В частности, это можно сделать через диаметр. Тогда формула будет выглядеть так: C = πd. C в данном случае — это длина окружности, d — ее диаметр, а с числом π все и так понятно. Получается, что длина окружности равна произведению диаметра и числа π.
Следовательно, если диаметр окружностей разный, то и их длины тоже должны отличаться друг от друга. Но на гифке все выглядит совершенно иначе.
Пользователи уже разделились на два лагеря: «лирики» восторгаются увиденным и спешат сделать перепосты необыкновенного открытия, а «физики» взывают к разуму и призывают «учить матчасть», отмечая, что чудо на гифке действительно есть. Правда, не математическое, а всего лишь чудо монтажа.
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