Странные окружности озадачили пользователей Сети 

Пользователи Facebook озадачены очередным ребусом, который выложил на своей страничке один из пользователей соцсети.
Гифку, на которой всего лишь представлены две окружности разного диаметра, не обсуждает только ленивый. А все потому, что автор иллюзии утверждает, будто длины двух окружностей разного диаметра на самом деле равны.
А теперь необходимо вспомнить школу. Точнее, формулу, по которой длина окружности рассчитывается. В частности, это можно сделать через диаметр. Тогда формула будет выглядеть так: C = πd. C в данном случае — это длина окружности, d — ее диаметр, а с числом π все и так понятно. Получается, что длина окружности равна произведению диаметра и числа π.
Следовательно, если диаметр окружностей разный, то и их длины тоже должны отличаться друг от друга. Но на гифке все выглядит совершенно иначе.
Пользователи уже разделились на два лагеря: «лирики» восторгаются увиденным и спешат сделать перепосты необыкновенного открытия, а «физики» взывают к разуму и призывают «учить матчасть», отмечая, что чудо на гифке действительно есть. Правда, не математическое, а всего лишь чудо монтажа.