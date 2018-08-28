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Странные занятия, за которые неплохо платят
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Странные занятия, за которые неплохо платят 

Рамблер 1 час назад
По мнению социологов, в мире существует около 50 000 профессий. Эта цифра не может быть точной, ведь какие-то профессии исчезают, а другие появляются. Но есть и такие занятия, о которых мы даже не слышали.
1. Профессиональный спящий. Это настоящая работа мечты для любителей поспать. Профессиональные спящие получают деньги за сон. Например, можно бесплатно пожить в отеле, чтобы составить мнение о комфортности сна в номерах, или получить зарплату за сон в исследовательском институте.
2. Модель частей тела. Это занятие подойдёт для тех, кто мечтает быть фотомоделью, но не обладает идеальными параметрами. Модели частей тела показывают, например, руки, ноги, зубы или глаза, а не всё тело.
3. Тестировщик видеоигр. Может показаться, что играть сутками напролёт в компьютерные игры — лучший способ устроиться в жизни. Но здесь есть подводные камни: тестировщик играет только в те игры, которые ему укажут, он будет проходить уровни раз за разом вне зависимости от результата, а ещё ему придётся играть в игры для малышей.
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