Странные занятия, за которые неплохо платят

По мнению социологов, в мире существует около 50 000 профессий. Эта цифра не может быть точной, ведь какие-то профессии исчезают, а другие появляются. Но есть и такие занятия, о которых мы даже не слышали.

1. Профессиональный спящий. Это настоящая работа мечты для любителей поспать. Профессиональные спящие получают деньги за сон. Например, можно бесплатно пожить в отеле, чтобы составить мнение о комфортности сна в номерах, или получить зарплату за сон в исследовательском институте.

2. Модель частей тела. Это занятие подойдёт для тех, кто мечтает быть фотомоделью, но не обладает идеальными параметрами. Модели частей тела показывают, например, руки, ноги, зубы или глаза, а не всё тело.

3. Тестировщик видеоигр. Может показаться, что играть сутками напролёт в компьютерные игры — лучший способ устроиться в жизни. Но здесь есть подводные камни: тестировщик играет только в те игры, которые ему укажут, он будет проходить уровни раз за разом вне зависимости от результата, а ещё ему придётся играть в игры для малышей.