Нелепости, в которые вы ещё верите

На каждом шагу нас подстерегают мифы, в которые мы упорно продолжаем верить. Если вы до сих пор не разуверились в этих утверждения, то сейчас самое время понять, что это — беззастенчивый обман.

1. Употребление моркови улучшает зрение. Витамин А, содержащийся в моркови, действительно положительно влияет на зрение, но действительно улучшить его с помощью моркови невозможно. Не стоит ожидать, что вы излечитесь от глазных болезней или станете видеть в темноте.

2. Щёлканье суставами пальцев приводит к артриту. Ни одно исследование не подтвердило, что привычка щёлкать пальцами способствует возникновению артрита.

3. Страусы прячут голову в песок. Страусы роют в песке гнёзда, где лежат их яйца. Издалека может показаться, что голова страуса действительно зарыта в песок. Возможно, это и породило миф.

4. Нажатие определённых кнопок лифта может спровоцировать его падение. Но даже если лифт начал падать, то спастись просто: нужно лишь подпрыгнуть в последний момент. В реальности никакой специальной комбинации кнопок, вызывающей падение лифта, нет. А чтобы сохранить жизнь в падающем лифте надо не прыгать, а лечь на пол, максимально сгруппировавшись.

Другие мифы, в которые мы ещё верим, развенчиваются в видео.