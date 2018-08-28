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Нелепости, в которые вы ещё верите
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Нелепости, в которые вы ещё верите 

Рамблер 13 часов назад
На каждом шагу нас подстерегают мифы, в которые мы упорно продолжаем верить. Если вы до сих пор не разуверились в этих утверждения, то сейчас самое время понять, что это — беззастенчивый обман.
1. Употребление моркови улучшает зрение. Витамин А, содержащийся в моркови, действительно положительно влияет на зрение, но действительно улучшить его с помощью моркови невозможно. Не стоит ожидать, что вы излечитесь от глазных болезней или станете видеть в темноте.
2. Щёлканье суставами пальцев приводит к артриту. Ни одно исследование не подтвердило, что привычка щёлкать пальцами способствует возникновению артрита.
3. Страусы прячут голову в песок. Страусы роют в песке гнёзда, где лежат их яйца. Издалека может показаться, что голова страуса действительно зарыта в песок. Возможно, это и породило миф.
4. Нажатие определённых кнопок лифта может спровоцировать его падение. Но даже если лифт начал падать, то спастись просто: нужно лишь подпрыгнуть в последний момент. В реальности никакой специальной комбинации кнопок, вызывающей падение лифта, нет. А чтобы сохранить жизнь в падающем лифте надо не прыгать, а лечь на пол, максимально сгруппировавшись.
Другие мифы, в которые мы ещё верим, развенчиваются в видео.
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