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Иллюзия с подменой рук захватила Сеть
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Иллюзия с подменой рук захватила Сеть 

Рамблер 10 часов назад
В Сети набирает популярность новый трюк, суть которого в подмене рук.
Прелесть этой иллюзии в том, что повторить ее может буквально каждый, стоит только немного потренироваться.
Первой выложила в Сеть видео, на котором продемонстрирован забавный фокус, девушка с ником @kay_dera. Под постом она сделала подпись: «Посмотрим, как далеко это зайдет».
Популярность ролика, вероятно, удивила его автора: за пару дней видео посмотрели более трех миллионов человек.
Девушка вытянула руку с раскрытой ладонью, затем обхватила сзади кисть пальцами другой руки, а через секунду «поменяла» руки местами. Пользователи в недоумении пытались понять, как она это сделала.
Правда, секрет фокуса быстро перестал быть тайной. Повторять иллюзию с подменой рук стали тысячи пользователей, выкладывая свои попытки в Сети. Правда, не у всех фокус получается так же эффектно, как у девушки из оригинального видео.
Кстати, далеко не всем удалось понять секрет трюка. Многие признаются, что просмотрели видео несколько раз, но так и не разгадали его загадку. Если вам тоже не удалось это сделать, посмотрите ролик, на котором один из пользователей продемонстрировал фокус в замедленном темпе.
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