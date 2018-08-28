Иллюзия с подменой рук захватила Сеть

В Сети набирает популярность новый трюк, суть которого в подмене рук.

Прелесть этой иллюзии в том, что повторить ее может буквально каждый, стоит только немного потренироваться.

Первой выложила в Сеть видео, на котором продемонстрирован забавный фокус, девушка с ником @kay_dera. Под постом она сделала подпись: «Посмотрим, как далеко это зайдет».

Популярность ролика, вероятно, удивила его автора: за пару дней видео посмотрели более трех миллионов человек.

Девушка вытянула руку с раскрытой ладонью, затем обхватила сзади кисть пальцами другой руки, а через секунду «поменяла» руки местами. Пользователи в недоумении пытались понять, как она это сделала.

Правда, секрет фокуса быстро перестал быть тайной. Повторять иллюзию с подменой рук стали тысячи пользователей, выкладывая свои попытки в Сети. Правда, не у всех фокус получается так же эффектно, как у девушки из оригинального видео.

Кстати, далеко не всем удалось понять секрет трюка. Многие признаются, что просмотрели видео несколько раз, но так и не разгадали его загадку. Если вам тоже не удалось это сделать, посмотрите ролик, на котором один из пользователей продемонстрировал фокус в замедленном темпе.