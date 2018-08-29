«Мы никогда не будем смешнее русских»

Этим летом невероятную популярность за рубежом приобрели российские мемы. Шутки про русских стали переводить на другие языки, чтобы иностранцы смогли наконец познать необъятную русскую душу. Теперь западные пользователи считают, что россияне — самые гениальные творцы мемов. «Лента.ру» рассказывает, как юмор наших соотечественников покорил иностранцев.

Нужно больше котиков

Одним из первых на русские мемы обратил внимание американец под ником @hieromance. Его поразила картина китайского художника Мингма Сана, которую он случайно увидел на просторах рунета. На полотне была изображена женщина в красной одежде, сидящая за столом в комнате. Дверь помещения была открыта, а в ней виднелась гигантская голова кота.

Весной 2016 года эту картинку опубликовали в нескольких крупных российских пабликах во «ВКонтакте», после чего она быстро набрала вирусную популярность. Мем прозвали «Опять этот гигантский кот», чаще всего его использовали в тех случаях, когда хотели показать борьбу маленького человека с чем-то большим и могучим.

Судя по всему, американец наткнулся на эту шутку в «Мемепедии», потому что он взял оттуда ее описание и перевел его на английский язык, а затем опубликовал на своей странице в Twitter.

Я смотрю на русские мемы и схожу с ума: это действительно хорошо,

— написал @hieromance 14 июня.

Его пост быстро распространился по американскому сегменту соцсети: пользователи из США сделали более шести тысяч ретвитов и поставили почти 20 тысяч лайков под мемом с гигантским котом.

Однако на этой картинке история не закончилась. На аккаунт американца обратили внимание пользователи Twitter из России. Россияне обрадовались интересу иностранцев и решили устроить им настоящий ликбез. Под оригинальным постом они стали делиться другими абсурдными мемами, публикуя в описании их расшифровку на английском языке.

В итоге @hieromance и его подписчики узнали о существовании таких популярных мемов, как «Кусь», «Страдающее Средневековье», «Мыш кродеться» и многих других. Американцы были в восторге.

Русский мем един

Спустя несколько недель русские мемы добрались и до жителей Великобритании. Это случилось благодаря анонимному англичанину из города Лидса, который поддержал увлечение американцев и создал в Twitter специальный аккаунт с русскими мемами и их переводом на английский язык. Страница получила название Russian Memes United.

В разговоре с журналистами британец рассказал, что его мать — русская, и сам он регулярно общается с родственниками и друзьями из России. Тем не менее раньше ему не доводилось видеть российские мемы, он познакомился с ними благодаря американцу @hieromance.

«Все началось с волны твитов [о русских мемах] три или четыре недели назад. После этого мои друзья из России начали присылать мне картинки. Какие-то из них казались мне смешными, какие-то — нет»,

— рассказал автор блога изданию TJ.

Он сообщил, что имеет базовые знания русского языка, однако их не хватает для качественного перевода картинок, поэтому он использует онлайн-словари и просит помощи у друзей и знакомых для разъяснения непонятных моментов.

За первые несколько недель в блоге Russian Memes United появилось более 150 мемов, переведенных на английский язык. К концу лета их количество выросло до 570. Некоторые посты набирают тысячи ретвитов и лайков, на страницу британца подписались около 22 тысяч человек. По подсчетам автора, примерно половина — англоязычные пользователи.

Британец начал знакомить других иностранцев с русской мем-культурой с картинки «Я твой дом труба шатал», которая была популярна во «ВКонтакте» в 2011 году. Кроме того, он уделил много внимания шуткам с домашними животными и средневековыми картинами («Страдающее Средневековье»).

«Я удивлен, что мемы пользуются такой популярностью у россиян»,

— поражался блогер, когда увидел необъятное количество шуток на русском языке. За усердие в расшифровке мемов журналисты нарекли британца послом русскоязычного юмора на международной арене.

Как тебе такое, Илон Маск?

В середине августа, когда многие пользователи уже начали забывать о переведенных русских мемах, в американской блогосфере снова подняли эту тему. На этот раз 22-летняя жительница Бостона по имени Кортни опубликовала на своей странице в Twitter несколько картинок со странными изобретениями россиян.

Речь идет о меме полугодовалой давности «Как тебе такое, Илон Маск?». Его суть заключается в следующем: пользователи находят самые нелепые изобретения, а затем «бросают вызов» главе компании Tesla и Space X. Мем стал популярен в России после того, как Маск запустил в космос ракету-носитель Falcon Heavy с электрокаром на борту.

«Судя по всему, в России есть мем, где пользователи обращаются к Илону Маску в картинках с супертупыми лайфхаками и изобретениями, спрашивая "а как тебе такое, Илон Маск?". Выходит, нет в мире лучшей страны в плане мемов, чем Россия»,

— написала Кортни, приложив к посту несколько забавных примеров с шутками, адресованными Илону Маску, и добавила, что американцы никогда не будут такими же смешными, как русские.

Твит американки моментально стал вирусным. В комментариях многие хвалили создателей русских мемов и называли их шутки гениальными.

«Это потрясающе. Кто знал, что русские — мастера мемов?»

— написала одна из подписчиц Кортни.

«Черт, Россия выиграла соревнование в мемах»,

— написал другой американец.

Еще один пользователь добавил, что специально учит русский язык, чтобы быть в теме всех последних шуток.

«На сто процентов согласен! Русские мемы — высший класс. Это единственная причина, по которой я учу русский язык».

Через некоторое время к треду подключились русскоязычные завсегдатаи Twitter, которые начали отправлять девушке другие популярные русские мемы. Больше всего Кортни оценила шутку «Мыш кродеться». Она ответила, что обожает мемы про мышь, и попросила отправлять ей как можно больше подобных картинок.

Спустя пару дней американцы распробовали русский мем, посвященный главе Tesla, и начали публиковать в сети свои варианты нелепых изобретений. В ход пошли бутылки из-под воды, которые использовались вместо тапочек, а также кипятильник из двух проводов и двух лезвий.

Засмеялся — славянин

Самый популярный в мире видеоблогер шведского происхождения Феликс Чельберг , более известный широкой аудитории под псевдонимом PewDiePie, на протяжении многих месяцев периодически задевает Россию. То он без причины пишет в Twitter отборные ругательства на русском языке, то исполняет гимн Советского Союза на одном из своих игровых стримов, а весной 2018 года разразился сразу двумя роликами серии You Laugh — You Slav («Засмеялся — славянин»), где решил показать зрителям десятки забавных роликов из России, которые у нас уже давно превратились в мемы.

В первом видео Чельберг показал сравнение технологий России и США. Слева в кадре изображен навороченный робот-собака от Boston Dynamics, а справа — алкоголик, который ползает по земле без штанов. Подпись к ролику гласит: «Технологии 2016».

«Вы можете сейчас же сказать, что Россия как минимум на 20 лет обогнала Америку. Это секретные кадры, которые ранее нигде не были опубликованы»,

— пошутил PewDiePie.

Затем блогер посмеялся над старым роликом про пьяного мужчину в карете скорой помощи, который много раз подряд бьется головой о железный поручень и матерится.

«Каков средний уровень IQ в России? Должно быть, не менее 70»,

— заключил швед, однако позже извинился за обобщение.

Ролики PewDiePie про российские мемы посмотрели огромное количество пользователей. Первое видео набрало почти 10 миллионов просмотров и 525 тысяч лайков, а второе — около 7 миллионов просмотров и 320 тысяч лайков.

Комментарии под обоими роликами захватили русскоязычные пользователи. Они не обиделись на Чельберга, наоборот — благодарили популярного блогера за то, что тот по-доброму посмеялся над жителями России.

«Швед из Японии делает для популяризации России больше, чем вся наша пропаганда»,

— констатирует один из зрителей PewDiePie.

Некоторые критикуют PewDiePie за то, что он часто публично матерится по-русски. Блогер буквально легализовал ругательство «syka *** (блин)» на международном уровне. Короткое и эмоциональное «syka ***» превратилось в межкультурный знак, позволяющий людям из разных стран легко понимать друг друга вопреки холодным войнам и глобальным противоречиям. Этим летом и в России, и в мире появился богатый запас мемов, который помогает без идеологических преград общаться на одном языке.