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Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
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Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети 

Lenta.ru 1 час назад
На видеохостинге YouTube набирает популярность видео с рычащей собакой по кличке Мистер Бабз (Mr. Bubbs). Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем.
За два дня видео набрало 300 тысяч просмотров. Героями ролика являются хозяева собаки и сам питомец: в ответ на признания в любви собака натужно рычит и таращит глаза.
Некоторых пользователей поведение Мистера Бабза испугало. «Это последний известный нам момент, прежде чем он убил своих владельцев. Если вы видите эту собаку, немедленно сообщите об этом в полицию», — написал один из комментаторов. Один из юзеров обозвал собаку «маленьким гремлином».
Однако большинство пользователей пришли в восторг от видео и его главного героя, назвав его новым героем интернета. «Это мое новое любимое видео», — заявил подписчик. «Это станет вирусным», — подтвердил другой. Юзер под ником M Jin «выписал» ролику «свидетельство о рождении мема».
Хозяева Мистера Бабза также завели для него отдельный аккаунт в Instagram. За два дня на собаку-мем подписалось почти 20 тысяч человек.
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