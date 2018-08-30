Ещё
Кого едят белки и лошади
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кого едят белки и лошади 

Рамблер 1 час назад
Даже домашние питомцы иногда поражают хозяев странными выходками, что уж говорить об обитателях дикой природы? Эти животные нешуточно удивляют очевидцев.
1. Живущая в Южной Америке гигантская сколопендра имеет в длину 30 сантиметров. Обычно она охотится на насекомых, но может запросто поймать на лету летучую мышь.
2. Черепах все считают безобидными и медлительными. И кто бы мог подумать, что черепаха запросто может поймать не только голубя, но и утку!
3. Богомолы — это хищные насекомые, вырастающие до пятидесяти сантиметров метров (а самки могут иметь в длину более 70 сантиметров). Немудрено, что они могут ловить колибри, мышей, лягушек, рыб и ящериц.
4. Люди обожают кормить очаровательных белок орехами и семечками. Но им стоит знать, что милые грызуны иногда могут превращаться в кровожадных хищников и охотиться на воробьёв.
5. Некоторые животные, предпочитающие растительную пищу, тоже время от времени не прочь полакомиться мясом. Так, не побрезгуют мелкими птицами лошади и олени.
6. Пауки тоже не привередничают в еде. В паутину они могут поймать не только мух и бабочек, но и небольших птиц, ящериц, мышей и змей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18 фото об очень творческой натуре сантехников3
Как выглядели эротические открытки 100 лет назад1
Тест: хорошо ли вы учились в школе3
Правда и мифы о Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети6
Видео
00:14
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
Безумный мир
04:29
Ядерные испытания, которые пошли не по плану
Истории
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
10:09
Тайны самых странных статуй
Места
07:18
Кого едят белки и лошади
Безумный мир
04:19
Скульптуры, которые двигаются сами по себе
Вещи
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
05:14
Находки археологов, от которых захватывает дух
Безумный мир
04:35
Исторические личности, сошедшие с ума
Люди
05:07
Миллиардеры, потерявшие всё
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение