Кого едят белки и лошади

Даже домашние питомцы иногда поражают хозяев странными выходками, что уж говорить об обитателях дикой природы? Эти животные нешуточно удивляют очевидцев.

1. Живущая в Южной Америке гигантская сколопендра имеет в длину 30 сантиметров. Обычно она охотится на насекомых, но может запросто поймать на лету летучую мышь.

2. Черепах все считают безобидными и медлительными. И кто бы мог подумать, что черепаха запросто может поймать не только голубя, но и утку!

3. Богомолы — это хищные насекомые, вырастающие до пятидесяти сантиметров метров (а самки могут иметь в длину более 70 сантиметров). Немудрено, что они могут ловить колибри, мышей, лягушек, рыб и ящериц.

4. Люди обожают кормить очаровательных белок орехами и семечками. Но им стоит знать, что милые грызуны иногда могут превращаться в кровожадных хищников и охотиться на воробьёв.

5. Некоторые животные, предпочитающие растительную пищу, тоже время от времени не прочь полакомиться мясом. Так, не побрезгуют мелкими птицами лошади и олени.

6. Пауки тоже не привередничают в еде. В паутину они могут поймать не только мух и бабочек, но и небольших птиц, ящериц, мышей и змей.