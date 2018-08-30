45-летний альфонс обманывал женщин ради еды

Житель Лос-Анджелеса звал своих подруг на свидание и ел за их счет.

Полу Гонсалесу было не важно, где именно проходили свидания, главное, чтобы там можно было поесть.

Мошенник имел слаженную схему действий. Предполагается, что как минимум 10 женщин стали жертвами его аферы. Пол знакомился с ними в интернете, а после звал на свидание. Во время свидания Гонсалес изображал из себя щедрого и богатого жениха и заказывал все, что пожелает он и его дама. Когда трапеза подходила к концу, Пол говорил, что ему нужно отлучиться ненадолго или ответить на срочный звонок, а сам убегал из ресторана. Спутница оставалась одна с огромным неоплаченным счетом за ужин.

Одна из его знакомых рассказала, что однажды Пол заказал еды на сумму около 100 долларов (примерно 7 тысяч рублей). Мужчина обосновал такое количество тем, что он занимается тяжелой атлетикой, а атлеты не могут жить без калорий. Но, поужинав вместе со своей подругой, Гонсалес отлучился в уборную. Больше женщина его не видела.

Ущерб, который нанес Пол, оценивается в 950 долларов (64 тысячи рублей). Мошенника будут судить по статьям о вымогательстве и краже. Предполагается, что по решению суда хитрый "любовник" может получить до 13 лет лишения свободы.