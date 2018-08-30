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Загадочное место в космосе, где вообще ничего нет
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Загадочное место в космосе, где вообще ничего нет 

Trendymen 6 часов назад
Фото: Trendymen
Вселенная полна необъяснимых аномалий, понять которые ученые пока не в состоянии. Одна из самых удивительных — так называемая сверхпустота Эридана. Место, где нет вообще ничего.
Речь идет о реликтовом холодном пятне, расположенном примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли. Оно тянется на целых 2 миллиарда световых лет: весь Млечный Путь умещается на 100 000 световых лет, а значит область Эридана с легкостью вместит целых 10 000 таких галактик, как наша.
И вся эта невообразимо огромная территория занята совершенно ничем. Область выглядит пугающе загадочно, будто кто-то расчистил место в космосе под новый проект.
Что самое интересное, стандартная космология не имеет объяснения существования такой гигантской космической дыры. Некоторые физики уверены: реликтовое холодное пятно вполне может оказаться отпечатком другой вселенной, лежащей за пределами нашей.
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