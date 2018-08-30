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Что запрещено делать в школах
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Что запрещено делать в школах 

Рамблер 44 минуты назад
Уже через несколько дней начнётся новый учебный год. Школьникам вновь предстоит засесть за учебники и штудировать конспекты. В преддверии 1 сентября дети и подростки радуются грядущей встрече с одноклассниками, но вряд ли они испытывают восторг, вспоминая о дисциплине. Школьникам запрещено бегать по классам, шуметь во время уроков и грубить учителям, но в некоторых учебных заведениях существует и куда более любопытные запреты.
1. В некоторых средних школах Великобритании девочкам запретили носить юбки, чтобы не оскорблять детей-трансгендеров.
2. В школах Японии девочкам-подросткам запрещено осветлять волосы. Здесь же в учебных заведениях запрещены уборщицы, помещения школьники убирают сами после уроков.
3. Во многих школах мира запрещены мобильные телефоны. При желании дети могут приносить их с собой, но вот говорить по телефону, переписываться и фотографировать в стенах школы нельзя.
4. В ряде школ США запрещены книги о Гарри Поттере. По мнению верующих, погружение в мир волшебства и магии вреден для детских умов.
5. Во Франции в школах запрещено злоупотреблять кетчупом и майонезом во время обеда в столовой. Такая мера приучает юных граждан к здоровому питанию.
6. В школах Калифорнии существует поистине безумный запрет: там нельзя произносить слова «мама» и «папа», чтобы не ущемлять права однополых родителей.
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