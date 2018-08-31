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На Марсе обнаружили руины «древней крепости»
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На Марсе обнаружили руины «древней крепости» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: NASA
Марс снова радует сторонников теории о том, что когда-то Красная планета была обитаема. На поверхности Марса энтузиасты, изучающие всевозможные снимки, уже находили пирамиды, Сфинкса и другие удивительные объекты. Теперь же к их числу примкнула еще одна необычная постройка.
Один из виртуальных исследователей Красной планеты заметил на одном из черно-белых снимков, сделанных одной из станций НАСА, странные сооружения, похожие на развалины древней крепости. Возможно, объект не привлек бы внимание уфолога, если бы не имел четко выраженную прямоугольную форму.
По словам специалистов, природа не могла создать настолько правильные и четкие линие, поэтому и возникло предположение, что это искусственное сооружение.
В НАСА удивительную находку никак не комментируют. А скептики вновь твердят о том, что прямоугольные объекты на фото — всего лишь игра света и тени.
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