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Живут ли в Марианской впадине исполинские акулы
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Живут ли в Марианской впадине исполинские акулы 

Рамблер 2 часа назад
Мегалодоны, доисторические акулы, были кровожадными хищниками. При предположительной длине тела в 15 метров и массе 30-35 тонн они имел силу укуса в 10,8 тонн, что позволяло ему с лёгкость перекусить грудную клетку небольшого кита. Вымерли мегалодны примерно 3 миллиона лет назад, но есть люди, уверенные, что супер-акулы до сих пор бороздят океан, но прячутся на большой глубине, например, в Марианской впадине.
Глубина Марианской впадины — более 11 000 метров. В глубине нет солнечного света, зато там имеются разломы земной коры, откуда постоянно выделяются различные газы, и их температура может достигать 300 градусов. Во впадине есть отметка, называемая бездной Челленджера, её глубина — более 10 000 метров. Лишь три человека сумели достичь её: в 1960 году туда опустились океанологи Дон Уолш и Жак Пикар, а в 2012 году на путешествие в бездну отважился режиссёр Джеймс Кэмерон. Наблюдатели видели на этой глубине рыб, так что можно предполагать, что даже в таких условиях жизнь существует. Возможно, мегалодоны действительно могли бы там затаиться на миллионы лет.
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