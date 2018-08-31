Живут ли в Марианской впадине исполинские акулы

Мегалодоны, доисторические акулы, были кровожадными хищниками. При предположительной длине тела в 15 метров и массе 30-35 тонн они имел силу укуса в 10,8 тонн, что позволяло ему с лёгкость перекусить грудную клетку небольшого кита. Вымерли мегалодны примерно 3 миллиона лет назад, но есть люди, уверенные, что супер-акулы до сих пор бороздят океан, но прячутся на большой глубине, например, в Марианской впадине.