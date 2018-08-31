«Под флейту он начинает выть»: как волк стал питомцем

Домашней лисой, куницей или мини-пигом уже никого не удивишь. А как насчет самого настоящего лесного волка?

Одна из пользовательниц твиттера прекрасно уживается в частном доме с диким зверем и спешит рассказать всем желающим, почему она до сих пор жива и откуда взялась эта дружба.

Пользовательница твиттера под ником Шулер живет под одной крышей с волком по кличке Абрам. Именно об этом странном (и опасном) соседстве она и решила рассказать своим подписчикам в рамках флешмоба «Один лайк — один факт».

Шулер начала с информации о том, что волки очень быстро растут. Очень. Трехмесячный волк уже был размером как взрослая самка американской акиты.

Маленькие щенки в игривом настроении очень часто что-нибудь грызут, у маленького волка этим "что-нибудь" будут ТВОИ КОНЕЧНОСТИ, а возбужденное состояние держится почти постоянно.

Кстати, в отличии от собак они кусаются на порядок больнее, причём временами умудряясь даже не травмировать эпидермис таким образом у меня пару дней дико болела кисть руки, но никаких ран и даже покраснений на коже не было.

Волк — очень злопамятное и мстительное животное, если ты щёлкнул по его носу, готовься к нападению с стороны чем старше зверь — тем хитрее атаки, каждое ваше действие против него будет учтено.

Волк — очень жадное существо, когда ему дали на выбор три игрушки — он не долго думая выхватил из рук ВСЕ РАЗОМ и тихо грыз под столом, никого не пуская к ним за это он получил домашнюю кличку Абрам.

Если что-то съедобное попало в пасть волка — можно даже не надеяться на то, чтобы забрать пищу назад. Что касается одежды или обуви, то забрать можно, но без рычания и укусов дело вряд ли обойдется.

Шулер также рассказала, что никогда нельзя кормить волка собачьим кормом — животное начинает вести себя неадекватно и гадить где попало.

Если руки чешутся сделать фотографию морды крупным планом, приготовьтесь держать волка, если вам дорог телефон или камера.

@shuler_maybe

Когда я ночью выхожу из комнаты и крадусь на кухню через тёмный зал, есть шанс случайно упасть через волка и вдвоём заработать инфаркт.

У меня дома есть флейта, под которую волк всегда начинает ВЫТЬ.

Интересно, что думают соседи, когда слышат в час ночи грустную мелодию и вой из соседнего дома

«Громкий крик в доме «НУ И КТО ЭТО [БЛИН] СДЕЛАЛ» заставляет спрятаться не только всех собак и кошек в округе, но и волка».

Если напугать волка, он поднимет холку так, что вся шерсть от шеи до копчика будет стоять как ирокез, а хвост станет на вид больше раза в три.

Кстати, когда Абрама первый раз дернули за хвост, он сделал удивленную морду и лежал час в депрессии. Теперь волк очень пристально следит за хвостом и прячет его в первую очередь.

Видеть, как волк с добрыми глазами гоняется за родственником, чтобы откусить ему кусок жопы — бесценно

«Когда кто-нибудь (я) отрывается в доме под тяжелую музыку, размахивая головой, волк таинственно начинает нарезать странные круги по комнате, пока музыку не выключат».

На самом деле волк в доме ведёт себя достаточно тихо, самое частое что можно услышать — скулеж или рык.

Самый страшный звук в доме — полная тишина.

Почесыванием пуза волк не брезгует.

Плюс волка в доме — можно накинуть на себя одеяло и косплеить Джона Сноу , минус — одеяло вместе с куском жопы насильно стащат зубами.

«Несмотря ни на что, когда тебе станет морально [фигово], волк попытается тебя успокоить. Попробует забраться к тебе на колени, лизнет ногу или просто ляжет рядом».

Взрослых волков кормят шесть дней в неделю, седьмой — разгрузочный это необходимо для правильного пищеварения

А еще, если сделать страшное лицо и громко издавать звук типа «ПШШШШШ», волк прячется в укромном месте и смотрит на тебя как на душевнобольного.

Начать тихо кушать что-то у себя в комнате эквивалентно суициду — волк снесёт диван, дверь, стену, твою кровать вместе с тобой и доберётся до твоей еды.

«Однажды люди не спросили, [зачем] мне дикое животное в доме, и волк откусил им попу».

Когда выходишь гулять с волком — на улице ни одна собака не гавкает в вашу сторону. Это большой плюс, учитывая что выходить приходится поздно вечером

Если укусить волка — он обидится. Ничего не спрашивайте.

Пылесос и фен — самые жуткие вещи в доме.

«Если присесть на пол, волк не упустит возможности запрыгнуть на спину и улечься на тебя сверху, если у вас хорошие отношения. Если отношения не очень хорошие — земля тебе пухом».

А теперь ответ на главный вопрос: зачем все-таки шулер поселила в доме дикого волка?

— Зачем вам дикое животное?

Волка завели не на поиграться и остаться инвалидом, а для восстановления породы американских акит (больших японских собак).

Большим японским собакам (бяс) сильно испортили генетику, практически у всех теперь появляются отклонения, вроде дисплазии локтевых суставов, короткой морды или конечностей, неправильного костяка и т.д. Дополнительно ко всему, последнее поколение сильно сбавило в росте.

Скрещивание с волком пойдет на пользу породе — пару поколений назад американские акиты были очень похожи на волков по корпусу и строению в целом БЯСов в России больше нет, да и в мире остались единицы. В нашем питомнике есть один из последних представителей, которому 12 лет К слову, девушка купила волка за 23 тысячи рублей, а не подобрала в лесу. У Абрама есть все прививки и он почти с самого рождения находится в социуме, поэтому никто в доме его не боится. Также шулер сообщила, что у нее есть опыт ухода за дикими животными и по мере взросления волк все-таки будет переведен в вольер. Как ни крути, он хищник и дикий зверь, ему правда не место на диване.